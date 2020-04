Rapina una farmacia ‘armato’ di chiave a bussola, subito arrestato

MILANO – A causa della chiusura di quasi tutti gli esercizi pubblici per le misure restrittive in atto a seguito dell’emergenza epidemiologica, l’Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli nei pressi delle farmacie essendo diventate obiettivi di maggior interesse per i soggetti dediti alle rapine.

Nella primo pomeriggio di ieri, 20 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per rapina aggravata un soggetto italiano classe 1989 pregiudicato.

Sarebbe lui, secondo i carabinieri, l’autore della rapina alla Farmacia Comunale di Solaro sita Corso Europa 55, dove, travisato con degli occhiali da sole “a specchio” , si sarebbe introdotto minacciando una farmacista con una chiave a bussola esagonale in acciaio, e asportando la somma contante di 400 euro, per poi scappare immediatamente a bordo di un autovettura.

Grazie ad una sommaria descrizione del soggetto e del mezzo usato dallo stesso per scappare, una pattuglia della Sezione Radiomobile poco dopo ha intercettato il sospettato a bordo di una Chevrolet Aveo. Il soggetto è stato raggiunto, fermato ed identificato. Indossava ancora gli indumenti utilizzati poco prima per compiere la rapina ed all’interno dell’auto sono stati trovati gli occhiali a specchio, la chiave a bussola metallica utilizzata, 360 euro in contanti ed una dose di cocaina che lo stesso ammetteva di aver comprato.

L’uomo è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata e segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore di sostanza stupefacente. E’ stato poi condotto presso la Casa Circondariale di Monza.