Rapinarono supermercato a Gorgonzola, arrestati dai Carabinieri (VIDEO)

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo le indagini l’arresto

I due avevano rapinato un supermercato lo scorso settembre

CINISELLO BALSAMO – Nella giornata di ieri, mercoledì, a Cinisello Balsamo (MI) e San Severo (FG), i Carabinieri della Stazione di Gorgonzola e della Compagnia di San Severo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di due 30enni, residenti in quei comuni, entrambi con precedenti penali.

La rapina a settembre 2018

I militari della Stazione di Gorgonzola, al termine di un’articolata attività d’indagine, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dei due 30enni in merito ad una rapina aggravata commessa il 7 settembre 2018 a Gorgonzola. In quella circostanza i due rapinatori, dopo essere entrati in un supermercato, entrambi mediante l’utilizzo di una pistola avevano prelevato dal registratore di cassa la somma di 1.500 euro circa, allontanandosi in sella ad un ciclomotore rubato alcune settimane prima a Milano.

IL VIDEO

Le indagini

Le immediate ricerche effettuate dai militari hanno consentito di accertare che il ciclomotore era stata abbandonato in un’area agricola di Gorgonzola insieme ai capi di abbigliamento utilizzati dai due rapinatori. Le analisi dattiloscopiche e del materiale biologico condotte dal R.I.S. Parma hanno permesso di identificare gli autori della rapina e ottenere l’emissione della misura cautelare nei confronti dei due 30enni, uno dei quali era nel frattempo già sottoposto alla pena della detenzione domiciliare a San Severo (FG) a seguito di condanna definitiva per reati contro il patrimonio. I due rapinatori sono tuttora ristretti presso le case circondariale di Milano e Foggia a disposizione dell’A.G.