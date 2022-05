SAN GIULIANO MILANESE – Arrestati a San Giuliano Milanese due giovani, di origine peruviana e salvadoregna, ritenuti responsabili di aver commesso tre rapine sulla pubblica via della cittadina lombarda tra i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021.

Il fermo, emesso lo scorso 5 maggio, è stato eseguito dai Carabinieri di San Giuliano Milanese, a seguito di alcune indagini portate avanti proprio dalle forze dell’ordine.

Da quanto è emerso i due ragazzi, entrambi ventenni, avrebbero derubato le vittime anche servendosi di un coltello per minacciarli, facendosi consegnare somme di denaro in contante per un valore complessivo di 600 euro, e in un caso anche il telefono cellulare, provocando lievi lesioni al malcapitato.

Ferito in un’altra occasione di scippo un 42enne salvadoregno, colpito alla testa con un oggetto contundente al culmine di una lite.

Individuate anche le vittime delle altre rapine, un 23enne peruviano e un 21enne nigeriano.

A emettere lo stato di fermo per i due ragazzi, condotti successivamente al carcere di Lodi, il Giudice per le Indagini Preliminari di Lodi su richiesta della locale Procura della Repubblica.