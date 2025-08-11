Ricercato in Cina per un omicidio commesso 30 anni fa, arrestato nella Bergamasca

BOLTIERE (BG) – La Polizia di Stato ha coordinato una mirata attività info-investigativa che ha permesso di arrestare un cittadino di nazionalità cinese di 57 anni, residente a Milano, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese per il reato di omicidio doloso.

Secondo le risultanze investigative, nel 1995, nel distretto di Goacheng, l’uomo avrebbe colpito con numerose coltellate un vicino di casa nei confronti del quale nutriva un rancore personale, uccidendolo, e poi avrebbe ferito gravemente il fratello della vittima. Nel 2002 si sarebbe rifugiato in Italia, dove, fornendo false generalità, era riuscito a ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Stabilitosi a Milano, il 57enne lavorava in un negozio di generi alimentari a Bergamo.

I poliziotti della Squadra Mobile milanese lo hanno arrestato a Boltiere (BG), dove è stato rintracciato a bordo di un furgone utilizzato per le consegne di alimenti. Al termine degli accertamenti di rito, il 57enne è stato portato presso la casa circondariale di Bergamo a disposizione della Corte d’Appello.