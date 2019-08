Ricercato per reati legati alla droga, arrestato in un hotel a Lomazzo

Sul 30enne pendeva un mandato di arresto europeo per reati legati a stupefacenti

E’ stato rintracciato e arrestato in un hotel di Lomazzo

CANTU’ – I militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo – Compagnia di Cantù – hanno eseguito il provvedimento di cattura per Mandato di Arresto Europeo emesso nella giornata del 19 agosto 2019 dalle Autorità Elvetiche, nei confronti di cittadino croato D.I., classe 1989, residente in Spagna, per reati inerenti alla detenzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini compiute a suo carico nel territorio svizzero, lo hanno visto attivo nel settore degli stupefacenti, contro il quale sono particolarmente impegnate le forze dell’ordine.

I militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo, dunque, hanno proceduto a controllo del predetto presso un hotel di Lomazzo, dove è stato rintracciato. Al termine degli approfondimenti compiuti, D.I. è stato associato presso la casa circondariale di Como a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di successiva estradizione.