Risse e rapine tra Cantù e Mariano, arrestati 4 giovani

CANTU’ – Nelle prime ore del mattino, nei comuni di Cantù e Milano, i militari della Compagnia di Cantù, nell’ambito delle attività investigative di contrasto e monitoraggio degli episodi delittuosi commessi da bande giovanili cosiddette “baby gang”, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 4 indagati dal GIP del Tribunale di Como – su richiesta della Procura della Repubblica di Como.

L’indagine trae origine dagli approfondimenti avviati, tra il novembre 2021 ed il febbraio 2022, a seguito di ripetuti episodi di rapina, lesioni aggravate e danneggiamento avvenuti nei comuni di Mariano Comense e Cantù.

Nello specifico, l’articolata attività investigativa ha consentito di ricostruire un nutrito gruppi di giovani: alcuni minorenni, indagati per i quali si sta procedendo in stato di libertà, i citati 4 giovani, da poco maggiorenni, destinatari di misura cautelare in carcere.

Nello specifico sono state attribuite specifiche responsabilità in capo ai rei che, a vario titolo, muovendosi in gruppo e facendosi forza su questo aspetto, si sono resi responsabili di episodi di aggressione e rapine nei confronti di coetanei. Contestate le lesioni aggravate nei confronti di tre coetanei, i quali, presso un locale di Mariano Comense, nella serata tra il 13 e il 14 novembre 2021, venivano aggrediti con calci e pugni e vedevano danneggiata l’autovettura di una delle vittime; inoltre, una di questi riportava lesioni personali giudicate guaribili in un tempo superiore a 40 giorni; e la rapina, avvenuta presso il parco giochi di Cantù in data 9 febbraio 2022, in danno di un quindicenne al quale, dopo essere stato immobilizzato con violenza, veniva sottratto lo scalda-collo che indossava.

Nell’ambito dell’operazione, inoltre, sono state eseguite perquisizioni domiciliari a carico di tutti gli indagati. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le case circondariali di Como e Milano.

Sul caso è intervenuto anche il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Presidente della bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione, vice coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier: “Congratulazioni ai carabinieri della Compagnia di Cantù per la complessa operazione di indagine che ha portato ad emettere una serie di ordinanze cautelari nei confronti dei componenti di una locale baby gang. Complimenti per un’operazione importante, per riaffermare la legalità e il rispetto della legge nel nostro territorio: ora i magistrati chiamati a valutare le responsabilità di questi violenti non vanifichino il lavoro delle nostre forze dell’ordine e applichino quanto previsto dai codici, senza sconti, perché si tratta di reati gravi”.