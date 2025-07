Risucchiato dal motore di un aereo, morto un uomo a Orio al Serio

ORIO AL SERIO – Drammatico incidente all’aeroporto di Orio al Serio dove un uomo di 35 anni sarebbe morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza. I voli sono stati sospesi e l’avviso ufficiale parla di “un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”.

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 8 luglio, intorno alle ore 11. Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e stabilirne le cause, non so esclude nemmeno un gesto volontario.