Roberto Bolle e il Béjart Ballet Lausanne al TAM Teatro Arcimboldi

MILANO – Dal questa sera al 17 maggio, la città di Milano si prepara ad accogliere un evento straordinario nel mondo dello spettacolo: il ritorno di Roberto Bolle al TAM Teatro Arcimboldi con uno spettacolo unico e prezioso, presentando un trittico dal Béjart Ballet Lausanne.

Il Béjart Ballet Lausanne, la compagnia di Gil Roman, fondata da Maurice Béjart, è rinomata per la sua eccellenza artistica e la capacità di coinvolgere il pubblico con interpretazioni straordinarie. In questa straordinaria collaborazione, il talento di Roberto Bolle si unisce alla maestria del Béjart Ballet Lausanne per creare un’esperienza indimenticabile per gli spettatori.

Lo spettacolo propone tre titoli di grande rilievo: “Alors on danse…!” di Gil Roman e due pezzi di Maurice Béjart, “7 danses grecques” e il celebre “Boléro”. Il trittico offre una varietà di stili, emozioni e movimenti che mettono in risalto la versatilità e la perfezione tecnica sia di Roberto Bolle che dei ballerini del Béjart Ballet Lausanne.

Il primo titolo, “Alors on danse…!”, firmato da Gil Roman, promette di sorprendere il pubblico con la sua coreografia innovativa e dinamica. La fusione di diversi stili di danza e l’energia travolgente creano un’atmosfera coinvolgente che cattura l’attenzione sin dalle prime battute.

Successivamente, gli spettatori saranno trasportati nell’antica Grecia con “7 danses grecques” di Maurice Béjart. Questo affascinante omaggio alla cultura greca presenta sette danze uniche, ognuna ispirata a una divinità o a un mito dell’Olimpo. L’armonia dei movimenti e l’espressività dei ballerini trasmettono la magia e l’eleganza del mondo classico.

Infine, arriva il momento clou della serata: “Boléro”. Questo balletto iconico, realizzato su musica di Ravel, è diventato un capolavoro senza tempo. Roberto Bolle si esibirà come protagonista, accompagnato dalla compagine maschile della Compagnia svizzera. La forza e la grazia del suo stile unico, uniti alla potenza evocativa del “Boléro”, promettono di emozionare il pubblico in un modo che solo un artista eccezionale come Bolle può fare.

