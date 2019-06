Rovellasca, minacce e molestie al vicino, 63enne allontanato

Le molestie erano iniziate due anni fa

Il 63enne dovrà cambiare paese

ROVELLASCA – Nel corso della giornata del 31 maggio i militari della Stazione Carabinieri di Turate – Compagnia di Cantù, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del divieto di dimora e di avvicinamento alle persone offese, per il reato di atti persecutori, nei confronti di M.S., di Rovellasca, classe 1956.

Il destinatario del provvedimento è stato ritenuto autore di continue condotte di minacce e molestie perpetrate dal mese di maggio 2017 nei confronti di una persona dimorante nello stesso condominio. Le condotte avevano provocato in quest’ultima un perdurante stato d’ansia e di paura, ingenerando un fondato motivo per la sua incolumità, costringendo anche ad alterare le abitudini di vita. A questi episodi sono seguite delle querele sporte dalla vittima, atti che hanno dato il via alle indagini.

Gli approfondimenti investigativi condotti dai militari della Stazione di Turate, sviluppati attraverso escussione di testi e acquisizioni di referti medici, hanno delineato un quadro probatorio nitido e condiviso dall’Autorità Giudiziaria, la quale ha emesso il citato provvedimento.

M.S., a seguito della notifica, non potrà dimorare nel comune di Rovellasca con contestuale divieto di avvicinamento alle persone offese.