Rozzano, base di spaccio in un appartamento: arrestato un 36enne

Operazione della Polizia di Stato porta al sequestro di droga, contanti e armi

Fermato un uomo per detenzione di cocaina e armi illegali

ROZZANO – Lunedì 22 settembre, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, individuando un appartamento a Rozzano utilizzato come base per l’attività illecita.

Intorno alle ore 17, i poliziotti appostati nei pressi dello stabile di via Chopin hanno notato un uomo di 36 anni allontanarsi dall’appartamento a bordo di un’auto in direzione di un parcheggio in via Bruno Buozzi. Fermato per un controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina, 260 euro in contanti e due chiavi riconducibili a un appartamento dello stabile.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare 150 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, ulteriori 900 euro in contanti e due pistole complete di munizionamento.

Il 36enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di armi.