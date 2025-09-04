Rubano profumi per 1.100 euro, rintracciati dall’Esercito in stazione

COMO – La Polizia di Stato, mercoledì mattina, ha arrestato un 36enne cittadino spagnolo e un 37enne cittadino peruviano, entrambi privi di documenti, per furto aggravato in concorso.

Intorno alle 11.30 di ieri è giunta una segnalazione alla Sala Operativa che descriveva due soggetti, un uomo robusto e alto e l’altro su una sedia a rotelle, responsabili di un furto all’interno di un negozio del centro di Como.

Gli agenti della Squadra Volante di Como, prontamente giunti sul posto hanno visionato il sistema di videosorveglianza del negozio, estendendo la descrizione del 36enne e del 37enne alle altre forze di polizia iniziando la ricerca.

Poco dopo, i militari dell’Esercito Italiano impiegati nel progetto “Strade Sicure”, hanno avvertito la Centrale Operativa della presenza di due uomini, corrispondenti alla descrizione, all’interno della Stazione di Como San Giovanni.

I poliziotti, raggiunta velocemente la stazione, hanno rintracciato il 36enne ed il 37enne che da subito hanno mostrato insofferenza alla presenza degli operatori nonché si sono mostrati evasivi al controllo e alle domande. Gli agenti hanno così proceduto alla perquisizione dei due, che ha portato al rinvenimento di un totale di circa 1.100 euro di profumi e cosmetici di marca, provento del furto, nascosti all’interno di uno zaino schermato che ha permesso ai due ladri di fuggire senza che il sistema antifurto del negozio si attivasse.

Assicurati all’interno dell’auto di servizio, sono stati portati negli uffici della Questura di Como per procedere agli ulteriori accertamenti, che hanno portato alla luce i precedenti di polizia di entrambi per reati contro il patrimonio.

Gli agenti hanno così arrestato il 36enne spagnolo ed il 37enne peruviano, per furto aggravato in concorso; avvisato il Pubblico Ministero, sono stati trattenuti nelle Camere di Sicurezza della Questura di Como, in attesa del loro processo per direttissima che si terrà oggi alle 11.30.

Inoltre, verrà notificato al 37enne una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Milano a seguito di una condanna per altri furti.