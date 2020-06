Rubavano batterie esauste di automobili in discarica, arrestati marito e moglie

PORLEZZA (CO) – Si erano introdotti per rubare rifiuti speciali pericolosi all’interno del centro raccolta rifiuti intercomunale di Porlezza nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il personale delle Stazioni Carabinieri Forestale di Carlazzo e Pellio ha tratto in arresto due soggetti, marito e moglie di nazionalità straniera, per concorso in furto aggravato in flagranza di reato.

La refurtiva, consistente in batterie esauste di automobili, è stata immediatamente posta sotto sequestro, mentre i due responsabili sono stati tradotti alla camera di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Como a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

A seguito dell’udienza per la convalida dell’arresto ed il giudizio direttissimo che si sono svolti lunedì 15 giugno, l’uomo, già con precedenti specifici, è stato condannato ad una pena di quattro mesi di reclusione 100 € di multa, mentre alla donna sono stati comminati due mesi e 10 giorni di reclusione sempre con 100 € di multa. Dopo la sentenza i due sono stati rimessi in libertà ed all’uomo è stato imposto l’obbligo giornaliero di presentazione per la firma presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Le indagini erano scaturite a seguito di ripetuti furti avvenuti nelle settimane scorse nell’impianto durante il periodo di chiusura in orario notturno. Oggetto dei furti erano soprattutto batterie esauste di auto e apparecchiature elettriche ed elettroniche, sottratte presumibilmente al fine di ricavare materiali commercializzati illecitamente.