“Run For AISM”: corriamo verso un mondo libero dalla sclerosi multipla

Il 26 maggio alle 8.30 al Parco Nord di Milano

MILANO – Tutto pronto per la prima edizione di “Run For AISM”, un evento podistico non-competitivo organizzato da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)– Sezione di Milano.

Ci saranno due percorsi ad anello, sulle distanze di 5 e 10 km, entrambi accessibili e privi di barriere architettoniche, per rendere l’evento il più inclusivo possibile: infatti la corsa è aperta a qualsiasi tipo di runner, dai più performanti a chi semplicemente ha voglia di fare una camminata in compagnia.

La partenza è fissata per domenica 26 Maggio, all’interno del Parco Nord di Milano, alle 08.30, nei pressi del Teatrino Breda (ingresso da Viale Suzzani, M5 Bignami).

I percorsi si delineano interamente all’interno di uno dei più grandi parchi di Milano, permettendo a tutti i partecipanti di vivere un’esperienza unica a contatto con la natura. Sarà una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà.

In apertura della Settimana Nazionale della sclerosi multipla, “Run For AISM” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la cittadinanza sulla malattia e al tempo stesso raccogliere fondi per finanziare i servizi di assistenza e supporto a tutte le persone con SM sul territorio, garantendo così un aiuto diretto e concreto.