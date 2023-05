San Giuliano (MI). Rubava in oratori e centri commerciali, arrestato dai Carabinieri

SAN GIULIANO MILANESE – Arrestato nei giorni scorsi un 22enne individuato come responsabile di più furti aggravati commessi a San Giuliano Milanese, in luoghi di culto ed esercizi commerciali. A effettuare il fermo i Carabinieri, in base alla sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lodi su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I reati sarebbero stati commessi tra il 5 febbraio e il 15 marzo di quest’anno. In base a quanto scaturito dalle indagini, soprattutto riprese da telecamere di sorveglianza e testimonianze, il giovane avrebbe compiuto svariati colpi

Lo scorso 5 febbraio, il ragazzo ha danneggiato una delle porte d’ingresso del centro commerciale ‘San Giuliano’, nell’evidente tentativo di commettere un furto, desistendo però per l’attivazione dell’allarme. Tre giorni dopo ha forzato la porta secondaria di un negozio gestito da cittadini cinesi, facendo razzia di bigiotteria e altra merce, per un valore stimato di circa 500 euro. La notte del 10 febbraio si è introdotto in un supermercato, rubando pochi generi alimentari; nella successiva fuga si è imbattuto in un vigilante che, sentendosi minacciato dai movimenti del ladro, ha esploso verso di lui un colpo di pistola, ferendolo in maniera non grave ad un braccio.

Successivamente l’1, il 4 ed il 15 marzo si è impossessato di denaro, bevande e generi alimentari custoditi negli oratori delle parrocchie di ‘Santa Maria a Zivido’ e ‘Santa Maria Ausiliatrice’ di San Giuliano Milanese, causando ingenti danni alle porte d’ingresso, ai registratori di cassa e al mobilio. Questi ultimi episodi in particolare hanno destato grande preoccupazione nelle comunità parrocchiali e nella cittadinanza, in quanto a breve distanza dagli oratori erano in corso riunioni alle quali stavano partecipando religiosi e fedeli. L’arrestato è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari.