San Nazzaro Val Cavargna. Cade in un dirupo, morta donna di 57 anni

Della donna non si avevano più notizie da venerdì

SAN NAZZARO VAL CAVARGNA – Ritrovato il corpo senza vita di una donna di 57 anni dispersa da venerdì.

Ad individuare e recuperare il corpo della donna è stato il Soccorso alpino della Stazione Lario Occidentale – Ceresio della XIX Delegazione Lariana.

Alcuni testimoni hanno segnalato di averla vista vicino a un sentiero, poco distante dal centro abitato, che è stato subito esaminato. Infatti i volontari del Cnsas hanno trovato prima la borsa, poi una scarpa situata più in basso.

I tecnici a quel punto sono scesi con alcune calate e hanno individuato il corpo. Impegnati nell’operazione di recupero anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

La donna era caduta nella scarpata per oltre un centinaio di metri. Le operazioni, iniziate intorno alle 20.50 a seguito della chiamata di soccorso, si sono svolte mentre era in atto un temporale molto forte. Il corpo è stato recuperato e, dopo la constatazione del decesso da parte del medico, portato in camera mortuaria.