Schiacciato tra due muletti, incidente sul lavoro a Montichiari

MONTICHIARI (BS) – Nuovo incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 16 ottobre, a Montichiari (BS). Un uomo di 43 anni è rimasto schiacciato tra due muletti nell’azienda Comazoo di via Santellone. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia e un’automedica, insieme alle forze dell’ordine. L’uomo, soccorso in codice rosso (molto critico), è stato trasportato d’urgenza in ospedale con diversi traumi.