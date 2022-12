Schianto all’alba a Lentate sul Seveso, due persone all’ospedale

LENTATE SUL SEVESO (MB) – Intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza la scorsa notte, poco prima delle cinque, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture in via dei Giovi a Lentate sul Seveso. Due le persone coinvolte.

Le squadre intervenute hanno operato per liberare i conducenti rimasti incastrati all’interno delle lamiere delle macchine. Sul posto sono stati inviati l’autopompa del distaccamento di Lazzate e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno Volontari. Le due persone, una di 29 e l’altra di 56 anni, sono state trasportate all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).