Scialpinista travolto da una valanga sullo Stelvio, elisoccorso

BORMIO – Un turista tedesco di 50 anni è stato investito nella mattinata di oggi, venerdì 26 giugno, da una valanga fortunatamente non di grandi dimensioni mentre si trovava nell’area sci del ghiacciaio dello Stelvio. L’uomo stava praticando sci alpinismo. E’ successo poco prima delle 9.30.

Sul posto si sono portati il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, i Carabinieri e anche l’elisoccorso. L’uomo è stato recuperato in elicottero e trasportato all’Ospedale di Sondrio, fortunatamente non in gravi condizioni.