BORGO VIRGILIO (MN) – Un uomo di 47 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, 30 gennaio, in un tragico incidente stradale avvenuto a Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, poco prima delle 10. L’uomo, probabilmente a causa della fitta nebbia, si è scontrato con un mezzo pesante mentre percorreva l’ex statale della Cisa. Inutile l’intervento dei soccorsi per il 47enne non c’è stato nulla da fare.