LURAGO D’ERBA – Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Lurago d’Erba, in via per Como. Coinvolte due auto che per motivi da chiarire si sono scontrate. A bordo viaggiavano quattro giovani, due per ciascun veicolo. A seguito del violento impatto, uno degli occupanti, un ragazzo classe 1997, ha perso la vita.

Gli altri tre giovani rimasti feriti sono stati soccorsi giunti in posto in codice rosso (in volo anche l’elicottero del 118) e trasportati in Ospedale per le cure del caso. In posto anche i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estricare i coinvolti per poi procedere alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.