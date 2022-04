Scontro frontale con un camion, muore ragazza di 21 anni

CETO (BS) – Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 aprile, a Ceto (BS), lungo la statale 42 in Valle Camonica. Una ragazza di 21 anni è morta in seguito allo scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava, una Fiat 500, e un Tir che proveniva in senso opposto.

Inutili tutti i tentativi di salvarle la vita. Sul posto sono giunte l’ambulanza e l’automedica, assieme a Vigili del Fuoco e forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. I medici, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare la morte della giovane, mentre l’autista del mezzo pesante, un uomo di 46 anni, è stato trasportato all’ospedale di Esine con un lieve trauma al collo.