Scontro tra due auto ad Abbiategrasso, grave un 51enne

ABBIATEGRASSO (MI) – Grave incidente automobilistico nella notte tra giovedì e venerdì ad Abbiategrasso in provincia di Milano. L’allarme è scattato poco prima dell’1 in via Dante dove due persone sono rimaste ferite a seguito di uno scontro tra due auto.

Un uomo di 51 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). Una donna di 42 anni, invece, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco e i Carabinieri che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.