Scontro tra un’auto e una moto a Lissone, chiusa la SS36 in direzione Nord

LISSONE – SS36 chiusa in direzione Nord in prossimità di Lissone a causa di un incidente tra un’auto e una moto. Per permettere i soccorsi la strada è stata chiusa nei pressi del Km 15, in località Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria al km 16,800, in prossimità dell’uscita Desio Nord.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.45 di oggi, 5 gennaio, coinvolta una persona di 44 anni che è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Inevitabili le forti ripercussioni sul traffico con rallentamenti e lunghi incolonnamenti.