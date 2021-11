Scontro tra un’auto e una moto, muore un 39enne di Bergamo

BERGAMO – Incidente mortale questa mattina, venerdì 5 novembre, in viale Giulio Cesare a Bergamo. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le ore 7 per un motociclista che si è scontrato frontalmente con un’auto nel centro di Bergamo, nei pressi del Gewiss Stadium dell’Atalanta. Inutili tutti i tentativi di salvare la vita a P.C., 39enne residente in città, che era alla guida di uno scooter. Alla guida dell’auto, una Fiat Panda, una donna di 49 anni, rimasta illesa.