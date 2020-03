Seriate, esplosione in una palazzina: un morto e un ferito grave

SERIATE – Tragico accaduto nella bergamasca, a Seriate, dove lunedì mattina un’esplosione ha squarciato una palazzina in via Dante. I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo di una persona priva di vita.

Un secondo coinvolto, una donna di 49 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. L’esplosione potrebbe essere stata causata da una bombola di gas.

Esplosione in una palazzina in via Dante Alighieri a Seriate (BG) #16marzo 8:30: una donna ferita estratta dalle macerie, rinvenuto un corpo privo di vita. Squadre #usar #vigilidelfuoco al lavoro

USAR= Urban Search And Rescue pic.twitter.com/vk4XNsRzyE

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 16, 2020