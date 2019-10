Sesto S. Giovanni, controllo straordinario del territorio, 2 arresti

SESTO SAN GIOVANNI – A conclusione di specifici servizi coordinati di prevenzione e repressione espletati dalla Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni nei Comuni di Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Bresso e Sesto San Giovanni, anche presso Istituti scolastici superiori, sono stati tratti in arresto un cittadino italiano 44enne residente a Cologno Monzese, pregiudicato, per rapina impropria poiché bloccato all’interno del supermercato Esselunga di Cologno Monzese, via Lombardia mentre tentava la fuga dopo aver asportato merce varia; un cittadino algerino 32enne, pregiudicato, in quanto rintracciato sulla pubblica via benché gravato da provvedimento di espulsione emesso nel mese di marzo 2019.

Sono stati poi denunciati in stato di libertà per evasione un marocchino 21enne residente a Cologno Monzese, un romeno 33enne residente a Cinisello Balsamo ed un moldavo del 23enne domiciliato a Bresso, tutti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e non rintracciati presso il proprio domicilio; per guida in stato di ebbrezza alcoolica un ecuadoregno 36enne ed un italiano 55enne entrambi residenti a Cinisello Balsamo, ed un dominicano 51enne residente a Sesto San Giovanni, sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcoolemico superiore a 0.8 G/L.

I militari hanno poi eseguito controlli presso vari esercizi commerciali della zona e presso gli Istituti Scolastici “A.S.P. Mazzini” e “I.S.E. Montale” di Cinisello Balsamo ove venivano rinvenuti e sequestrati rispettivamente 12 gr. di hashish e 5 gr. di marijuana, trovati all’interno dei bagni degli alunni e nei giardini, e 3.7 gr. di hashish e 5 gr. di marijuana, recuperati all’interno delle aule ed in giardino.