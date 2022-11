Sfiorata la tragedia a Tirano. Auto travolta da un treno

L’auto guidata da un 51enne è rimasta bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello

L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo a bordo dell’elisoccorso di Sondrio

TIRANO – Tragedia sfiorata a Tirano, dove un uomo di 51 anni è rimasto bloccato con la sua auto tra le sbarre di un passaggio a livello ed è stata travolta da un treno.

E’ successo questa mattina, martedì, poco dopo le 11, all’imbocco della Strada Provinciale 25, quella che porta verso l’Aprica.

L’auto, con all’interno il 51enne, dopo l’impatto col treno è stata trascinata per diversi metri. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere con i soccorsi che hanno faticato per estrarre l’uomo (ferito ma non in pericolo di vita), poi affidato allo staff medico – sanitario che lo ha trasportato in elicottero all’ospedale di Sondalo in codice giallo.

Al vaglio dei Carabinieri e degli agenti della Polfer, intervenuti sul luogo dell’incidente, la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato il 51enne a rimanere bloccato all’interno del passaggio a livello. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Momentaneamente interrotta la circolazione linea tra le stazioni di Tresenda-Aprica-Teglio e Tirano, mentre Trenord ha istituito un servizio autobus.