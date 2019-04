Su il sipario del Salone del Mobile all’area Fiera Milano Rho

Da oggi al 14 aprile, in mostra l’eccellenza della filiera

MILANO – Si apre sotto il segno dell’ingegno di Leonardo la 58a edizione del Salone del Mobile di Milano: il Manifesto si arricchisce di questo nuovo termine e inedite scenografie espositive raccontano forme, materiali e filosofie dell’arredo di oggi e di domani.

Dal 9 al 14 aprile, l’evento animerà l’area Fiera Milano, Rho, dalle 9.30 alle 18.30. Più di 2.400 espositori provenienti da 43 Paesi e 550 designer al Salone Satellite sono i protagonisti di questa edizione.

L’inaugurazione si è svolta martedì mattina alla presenza del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo offrono numerosi e variegati percorsi estetici, dove il protagonista è un prodotto sempre più innovativo capace di rispondere adeguatamente alle trasformazioni della struttura sociale contemporanea, al conseguente rapido cambiamento del mercato dell’arredo.

Proprio in risposta alle nuove evoluzioni del settore e al recente interesse per un lusso senza tempo, riletto in chiave contemporanea, si amplia l’area dedicata a xLux.

Questa tipologia d’arredo, che articola il percorso espositivo delle due Manifestazioni insieme a Classico e Design, conquista l’intero padiglione 4 proponendo un’offerta che coniuga eccellenza, tecnologia, e creatività per rispondere in maniera efficace alla domanda dei mercati russo, asiatico e arabo, in particolare ma non solo.

Ingegno, visione, innovazione, emozione

Ingegno, visione, innovazione, eccellenza sostenibile ed emozione rappresentano il lessico familiare del Salone del Mobile di Milano che, al nuovo via, si conferma sempre più globale, inclusivo e in dialogo con la città, le istituzioni e il sistema creativo e produttivo dell’arredo.

La 58a edizione della Manifestazione dà forma alla sua vocazione di laboratorio di sperimentazione e contaminazione, luogo di incontro e di nuove opportunità per riflettere sul mondo del design e del progetto.

“Giunto alla sua 58esima edizione, il Salone del Mobile si conferma un evento globale, perno di un sistema virtuoso che ha radici a Milano ma si proietta in tutto il mondo, generando relazioni, opportunità di business e percorsi creativi che si riflettono positivamente sulla vita della nostra città e su tutto il sistema del design” afferma Claudio Luti, Presidente del Salone del Mobile.

“Per questa ragione – prosegue – continuiamo ad investire sull’idea di un lavoro di squadra, in cui tutti gli attori si sentano coinvolti in nome di un progetto comune che fa bene alle imprese, fa bene a Milano e fa bene al Paese. Sono da leggersi in questo senso i nostri sforzi per rinsaldare il legame con le istituzioni, rendendole parte attiva di un processo che produce valore suscitando sempre nuovo entusiasmo e per offrire una manifestazione sempre più aperta, inclusiva, che vive e respira con il contesto in cui è nata”

Le novità della nuova edizione

Tra le novità del 2019, è la presenza diffusa e trasversale di Workplace3.0 all’interno dei padiglioni del Salone Internazionale del Mobile così come avviene, già da anni, per il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo.

Una nuova modalità espositiva che racconta al meglio l’evoluzione dell’ambiente lavorativo, oggi spazio ibrido dove componente professionale e personale convivono in una sorta di osmosi.

Il rinnovato storytelling di Workplace3.0 riflette in modo autentico la trasformazione sociale dell’area di lavoro in spazio flessibile, permeabile e dinamico, aperto alla condivisione e alla contaminazione con altre attività quotidiane.

Al debutto anche S.Project, un percorso espositivo trasversale che diventa lente d’ingrandimento per decifrare e riflettere sulle nuove strategie del prodotto e del design d’interni: uno spazio poliedrico le cui chiavi di lettura saranno multisettorialità, sinergia e qualità.

Euroluce, al suo 30° appuntamento con un’edizione record, porta in scena un’illuminazione integrata e intelligente, sempre più al servizio del progetto.

Per illuminare, ma anche per “sentire” e “vivere” lo spazio. Lo sviluppo tecnologico, l’evoluzione dei sistemi di controllo e la miniaturizzazione delle sorgenti hanno aperto nuove possibilità. In questa edizione, le parole chiave sono sperimentazione e innovazione tecnologica, sostenibilità e ricerca estetica.

Il finale

Anche quest’anno, il Salone del Mobile.Milano si concluderà con una grande serata del design che verrà celebrata venerdì 12 aprile a Palazzo Marino sotto il segno delle suggestioni che la Manifestazione avrà trasmesso. Sarà un’occasione per celebrare il grande impegno produttivo e organizzativo delle aziende e di tutti quei designer e personaggi che contribuiscono a rendere Milano il luogo più interessante e attrattivo al mondo in quella settimana.