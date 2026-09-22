Si tuffa per salvare un padre e un figlio, ma viene inghiottito dal lago

Padre e figlio salvati in condizioni di ipotermia

L’amico 38enne che si era tuffato per prestare aiuto si è inabissato

SAN SIRO (CO) – Proseguono le ricerche di Dahal Prasant, 38enne di origine nepalese con cittadinanza inglese, disperso nel lago da lunedì. Sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Guardia Costiera di Milano, si continua a setacciare il lago davanti a San Siro (CO) nel tentativo di ritrovare il turista che stava facendo una gita sul lago.

L’uomo era entrato in acqua intorno alle 13.30 di ieri, dopo aver notato due amici (padre di 46 anni e figlio di 15 anni) in difficoltà. I due erano entrati in acqua dalla scaletta di una barca noleggiata a Dongo e ferma a circa 600 metri dalla riva del comune di San Siro (CO).

Sulla barca erano invece rimasti la madre (42enne) e il figlio più piccolo (10 anni), che nulla hanno potuto fare, se non allertare i soccorsi, quando il proprio amico, intervenuto per prestare soccorso al marito e al figlio, è stato visto inabissarsi.

Padre e figlio, con principio di ipotermia sono stati recuperati da una barca di passaggio e poi trasbordati sul mezzo navale della Guardia Costiera intervenuto a seguito dell’allarme, che li ha trasferiti sul pontile di San Siro, dove c’erano due ambulanze, mentre la madre con il figlio più piccolo, rimasti alla deriva sulla barca, sono stati soccorsi dall’unità della Guardia di Finanza di Como e trasportati sul pontile, dove sono stati presi in cura dai sanitari del 118.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco con elicottero da Milano con i sommozzatori a bordo, che però, dopo un’attenta perlustrazione e verifica dei fondali, non hanno potuto fare altro che partecipare alle ricerche di superficie, alle quali si è aggiunta anche un’unità della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato della Questura di Como. Schemi di ricerca sono stati assegnati dalla sala operativa dell’LRSC (Lake Rescue Sub Center) del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano ai mezzi navali della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato intervenuti, che stanno battendo palmo a palmo tutto lo specchio d’acqua tra San Siro, Dervio, Bellano e Menaggio, ma al momento senza esito alcuno. Le ricerche di superficie sono andate avanti fino a quando c’è stata visibilità.

Il Reparto Operativo della Guardia Costiera di Milano, viste le profondità di oltre 200 metri, ha richiesto alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e ottenuto l’impiego dei militari del 1° Nucleo Sub Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e, tramite il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che giungeranno il prima possibile per operare in tandem con due ROV (Remotely Operated Vehicle, un robot subacqueo comandato a distanza) per le ricerche strumentali di profondità.

A cura dei militari del 3° Nucleo Guardia Costiera del Lago di Como, le attività investigative tese alla ricostruzione della dinamica dell’evento e ai discendenti controlli di polizia presso il Rent ove è stato locato il natante.