Soccorso Alpino: due interventi in tarda serata in Valtellina

VALMASINO (SO) – Due interventi nella tarda serata di ieri, domenica, per i tecnici della VII delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso alpino. Intorno alle 22.30 è partita una ricerca per il mancato rientro di una persona dispersa in Alta Valmasino, nella zona del Rifugio Allievi, bivacco Manzi, Val Cameraccio. Sono partite le squadre territoriali, poi hanno incontrato l’uomo, 59 anni, di Morbegno, che scendeva in autonomia.

In contemporanea i tecnici sono stati allertati per una ragazza di 15 anni che aveva avuto un malore a Civo, mentre era in compagnia di altre persone. L’hanno raggiunta e condotta fino all’ambulanza, che l’ha portata in ospedale per accertamenti. I tecnici sono rientrati verso le due di stanotte.