VALBONDIONE (BG) – Due interventi oggi, domenica 25 aprile, per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. La prima attivazione, giunta intorno alle 13, riguardava una persona infortunata che aveva riportato una probabile distorsione a una caviglia e al ginocchio. L’uomo si trovava con altre persone nella zona del rifugio Brunone, territorio del comune di Valbondione. La persona infortunata è stata raggiunta dall’elisoccorso e portata in ospedale.

Pochi minuti dopo, mentre il primo intervento era ancora in corso, altra chiamata per una richiesta di soccorso nella zona del Pizzo Tre Confini. Alcuni escursionisti hanno notato una persona a terra, un uomo, che non dava segni di vita e hanno subito chiesto aiuto. La centrale ha attivato il Soccorso alpino e mandato sul posto l’elisoccorso di Areu di Bergamo. Quattro tecnici del Cnsas erano pronti in piazzola a intervenire, in supporto. L’elicottero ha sbarcato l’équipe medica: l’uomo era purtroppo deceduto. Si tratta di una persona di Piario (BG); secondo le prime informazioni, potrebbe avere avuto un malore mentre stava praticando sci d’alpinismo. Sono intervenuti anche i Carabinieri.