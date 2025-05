SolidarRock 2025: musica, impegno e comunità tornano a Cassano d’Adda

Dal 28 maggio all’8 giugno torna SolidarRock, il festival gratuito organizzato da S’Apre ODV.

CASSANO D’ADDA – Dal 28 maggio all’8 giugno torna a Cassano d’Adda SolidarRock, il festival gratuito organizzato da S’Apre ODV. Dodici serate tra musica live, buon cibo e solidarietà, con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere progetti sociali in Italia e all’estero.

Il campo sportivo di via Mazzola ospiterà come da tradizione concerti, incontri culturali, cucina multietnica e artigianato locale. Tutto senza scopo di lucro, grazie a una squadra di oltre 100 volontari. I fondi raccolti andranno a sostegno di iniziative in Romania, India e sul territorio cassanese, dove l’associazione è attiva con progetti come SolidarMarket, “supermercato della solidarietà” che ha già coinvolto oltre 60 volontari.

Sul palco, ogni sera dalle 21:00, una line-up che spazia dal rock al reggae, dal punk all’hip hop, con ospiti internazionali come Joliette (Messico), Fazi (Cina), Coilguns e Junius (USA), e nomi italiani come Dj Gruff, The Peawees, De Strangers. Non mancheranno le realtà emergenti del territorio.

Il programma completo:

28/5 Deaf Lingo + Jerry Moovers

29/5 Joliette + Pùt Purana

30/5 Auroro Borealo (presentazione libro) + The Peawees + Black Banana

31/5 Vogo Beat + Crushed Cans

1/6 Dj Gruff

2/6 Vintage Roots Festival: The Goose Bumps + Dj Giusy Wild

3/6 Dario Falcini (presentazione libro) + Piuvoce Night

4/6 Fazi + Le Vite degli Altri

5/6 Coilguns + Lappeso

6/6 Tarantasius + Mudilva + Picasso Blue

7/6 De Strangers + The Appetizers

8/6 Junius + Sunpocrisy

SolidarRock 2025 è anche SolidarCucina e SolidarBirreria, spazi di condivisione dove culture e generazioni si incontrano. L’ingresso è gratuito ogni sera a partire dalle 19:30.