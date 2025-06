Sondrio. Cinque ragazzi bloccati nel torrente salvati dai Vigili del Fuoco

SONDRIO – Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 31 maggio, i Vigili del Fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenuti nel comune di Sondrio, in località Cassandre, per soccorrere cinque minorenni rimasti bloccati nel torrente Mallero. L’intervento è stato avviato con urgenza: sul posto è stata inviata una squadra di specialisti fluviali dei Vigili del Fuoco del comando di Sondrio e un elicottero del servizio sanitario regionale. L’operazione si è svolta in stretta collaborazione tra le due componenti del soccorso.

Due dei ragazzi sono stati recuperati con il verricello a bordo del velivolo sanitario, mentre gli altri tre sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco mediante tecniche SAF fluviali. Tutti i giovani sono stati recuperati in buone condizioni e non presentano conseguenze fisiche rilevanti. L’intervento si è concluso positivamente grazie alla sinergia tra le forze impegnate e alla rapidità dell’azione di soccorso.