Sorico, sul Ponte del Passo si prepara la nuova passerella ciclopedonale

SORICO – Al via i lavori per il varo della passerella ciclopedonale adiacente al Ponte del Passo, sul torrente Mera, lungo la statale 340 dir “Regina” a Sorico, in provincia di Como.

Per consentire le attività di costruzione della pista, spiegano da Anas, si rende necessaria la chiusura al traffico del ponte. Al fine di mitigare il più possibile i disagi alla circolazione la limitazione sarà attiva nella fascia oraria notturna 21:00 – 6:00 da martedì 22 a venerdì 25 ottobre. L’ultima notte di chiusura al traffico della statale sarà dalle 21:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 ottobre.

I lavori, per un investimento complessivo di 1 milione di euro, consentiranno di assemblare i tre moduli che costituiscono la pista ciclopedonale tramite l’impiego di tre gru che poseranno la struttura sui supporti realizzati sulle pile del ponte esistente. La passerella sarà lunga cento metri e larga due e consentirà di completare il tracciato ciclopedonale esistente.