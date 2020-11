Sormano, tragico incidente sulla provinciale, morto motociclista di 47 anni

SORMANO – Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì, a Sormano lungo la Sp44 in via Pian del Tivano dove, a seguito di un frontale, un motociclista di 47 anni ha perso la vita.

Stando a quanto appreso, lo scontro frontale è avvenuto poco prima della Colma di Sormano intorno alle 15 e ha visto coinvolti un Suv e una moto.

Sul posto, in codice rosso (alta gravità), si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo, un’ambulanza della Sos Canzo e i sanitari dell’elisoccorso, ma per il motociclista, un uomo di 47 anni, di Caronno Pertusella, in Provincia di Varese, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, invece, non sembrerebbe aver riportato lesioni.

Spetterà ora ai Carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente, fare chiarezza sull’esatta dinamica del sinistro.