COMO – La magia natalizia della Città dei Balocchi ha richiamato a Como la famosa influencer e imprenditrice Chiara Ferragni che nel pomeriggio di ieri, lunedì, è stata a visitare il centro città. Ad assistere allo spettacolo di luci e colori insieme a lei il figlio Leone e la mamma, Marina Di Guardo.

“A Como per il pomeriggio con la famiglia’ la didascalia sotto le foto pubblicate in Instagram e che in pochissimo tempo hanno superato i 300 mila mi piace.