Sorpreso con 8 grammi di coca, arrestato uno spacciatore a Merone

La Guardia di Finanza lo ha sorpreso a spacciare

Nei guai un 24enne di nazionalità marocchina

MERONE (CO) – E’ stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre era intento a cedere 8 grammi di cocaina a un cliente.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Erba, nel corso di un’ampia attività di controllo del territorio hanno arrestato a Merone (CO) un uomo di nazionalità marocchina, C.M., classe 1995.

I Finanzieri hanno notato un soggetto all’interno di un parcheggio a bordo della propria autovettura in attesa di incontrare qualcuno. Poco dopo hanno visto arrivare a piedi C.M. che si è avvicinato all’auto con il finestrino lato guida già abbassato.

Alla vista dei militari, il soggetto ha rimesso in tasca la dose di cocaina e ha tentato, in vano, la fuga. Durante la perquisizione i finanzieri hanno sequestrato 8 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 150 euro in banconote di piccolo taglio quale provento dell’attività di spaccio.

Arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale, C.M. è stato

processato per direttissima e condannato, dal Tribunale di Como, alla pena di 8 mesi di

reclusione nonché al pagamento di una multa di duemila euro.

Un’attività, quella delle Fiamme Gialle, scaturita anche a seguito delle numerose segnalazioni giunte al “117” e che si inserisce nel quadro della costante azione di controllo del territorio, svolta nei principali punti di aggregazione della città e della Provincia, finalizzata a tenere alto il livello di attenzione sulla diffusione e sul consumo di droghe.