GANDELLINO (BG) – Ritrovato nella tarda serata di lunedì un uomo di 69 anni, residente in zona, le cui ricerche erano partite verso le 21. La Soreu delle Alpi aveva attivato il Soccorso alpino orobico, VI Delegazione, per il mancato rientro di questo signore: era salito in montagna in cerca di alcuni agnelli che erano scappati. Partito nel primo pomeriggio dalla località Tezzi Alti di Gandellino, dove aveva lasciato l’auto, era poi andato verso i pascoli in quota. Nel frattempo però era diventato buio, non aveva con sé una pila per illuminare il sentiero e questo rallentava il rientro, anche se stava tornando in modo autonomo.

Aveva anche il cellulare ma non c’era segnale telefonico e l’impossibilità di mettersi in contatto con lui ha destato preoccupazione. Sono partiti sei tecnici del Cnsas per perlustrare i sentieri principali; sul posto anche i Carabinieri. Quando il segnale è tornato, l’uomo ha avvertito subito che avrebbe tardato; dal momento che i soccorritori erano già in zona, lo hanno raggiunto e accompagnato a valle con la jeep.