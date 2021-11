Sostanza irritante nell’aria, evacuata l’Ikea: due persone intossicate

CORSICO – Evacuato il punto vendita dell’Ikea a Corsico: il motivo è la presenza di una sostanza irritante nell’aria percepita da alcuni visitatori intorno all’ora di pranzo di mercoledì.

Una decina di persone sono state assistite dai soccorsi. Due donne, di 22 e 35 anni, sono state ospedalizzate in Codice Verde all’Ospedale San Carlo con sintomi da intossicazione, ovvero tosse e bruciore alla gola.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco in supporto ai sanitari e i Carabinieri per chiarire le cause dell’episodio che potrebbe essere dovuto ad uno spray urticante spruzzato da ignoti all’interno del negozio.