Sovico: si ribalta con l’auto. Soccorso un 34enne

SOVICO – E’ stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza il ragazzo di 34 anni rimasto coinvolto questa notte in un incidente. Il sinistro è avvenuto poco dopo l’una di notte in via Lombardia con l’auto, guidata dal giovane, che ha finito la corsa ribaltata.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio, inizialmente in codice rosso, di ambulanza, automedica e Vigili del Fuoco, che hanno inviato sul posto un’autopompa dal distaccamento di Seregno e un modulo di supporto dal distaccamento di Lissone. I pompieri hanno operato per soccorrere l’occupante della vettura che, a seguito dell’urto, era rimasto incastrato all’interno del veicolo. Dopodichè il 34enne è stato trasportato in ospedale in giallo.