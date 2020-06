Sparatoria in viale Monza, 34enne trasportato in ospedale

Il giovane è stato vittima di una rapina

L’aggressione intorno alle 22 di giovedì

MONZA – Paura poco dopo le 22 di ieri, giovedì 18 giugno, a Monza. Un uomo di 34 anni, residente nella Bergamasca, sarebbe stato raggiunto da due colpi di pistola in seguito a una rapina nella zona di viale Monza. L’uomo è riuscito a camminare fino a un locale della zona dove è stato soccorso.

L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza anche se non sarebbe in pericolo di vita. Le Forze dell’Ordine stanno cercando di far luce su tutti i particolari della vicenda.