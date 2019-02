Voleva essere una bravata quella di uno studente di un istituto del bresciano

Durante la ricreazione ha spruzzato lo spray al peperoncino nel corridoio della scuola scatenando il panico

VOBARNO (BS) – Voleva essere una bravata quella di un ragazzino che, nella mattinata di oggi (27 febbraio), ha pensato di spruzzare dello spray al peperoncino nei corridoi dell‘istituto Giacomo Perlasca di Vobarno, nel brasciano.

La sostanza urticante è diffusa velocemente scatenando il panico tra gli alunni e causando reazioni fastidiose in un gruppo di studenti presenti li vicino.

E’ accaduto intorno alle 11 e immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Tre studenti sono finiti in ospedale in codice giallo, altri undici in codice verde. Fortunatamente nessuno ha riportato nessuna grave conseguenza se non bruciori alle vie respiratorie.