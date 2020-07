SS36. Auto in fiamme a Carate, code nel pomeriggio verso Lecco

CARATE – Traffico temporaneamente bloccato sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” in direzione nord a Carate Brianza (MB) per la presenza di un’auto in fiamme al km 22,500. E’ Anas ad avvisare gli automobilisti. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato. La situazione è però velocemente rientrata quando l’auto, dopo le operazioni di spegnimento è stata spostata a lato della strada. Il traffico ha potuto tornare a scorrere.