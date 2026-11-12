SS36. Camion si ribalta a Lissone, bobine di ferro finiscono sulla carreggiata e su un’auto

E’ successo intorno alle 12, inevitabili le ripercussioni sulla viabilità in direzione Lecco

Un uomo di 49 anni è stato soccorso in codice verde

LISSONE – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, a Lissone, in direzione Lecco, all’altezza del punto vendita Leroy Merlin. Un camion che trasportava un carico di bobine di filo di ferro si è ribaltato, perdendo parte del materiale che trasportava.

Le pesanti bobine sono finite sulla carreggiata, coinvolgendo anche un’auto che in quel momento stava transitando. Un incidente dalla dinamica particolare, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari. Un uomo di 49 anni è stato assistito e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: l’incidente e il materiale disperso sulla strada rischiano infatti di provocare lunghe code e rallentamenti lungo la direttrice verso Lecco.