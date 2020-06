BRIOSCO – Rallentamenti in mattinata sulla Statale 36, in direzione Milano, per un incidente che si è verificato intorno alle 9 poco prima dell’uscita di Briosco. Due i mezzi coinvolti, un’Alfa Romeo e una Fiat 500 finita contro il guardrail. L’incidente sta provocando rallentamenti al traffico. Sanitari al lavoro per soccorrere gli automobilisti.