Statale 36: chiusure per lavori tra Campodolcino e Madesimo

CAMPODOLCINO (SO) – Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione, da lunedì 15 luglio e fino al 2 agosto la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa al transito tra località Corti, nel comune di Campodolcino (km 133), e Pianazzo, nel comune di Madesimo (km 136,300).

Il traffico in direzione Passo Spluga sarà deviato sulla provinciale 1 all’altezza del km 133, con reimmissione sulla statale 36 al km 137, a monte di Pianazzo. Percorso inverso per la circolazione in direzione Chiavenna.

E’ stato inoltre programmato l’intervento di pulizia delle pertinenze stradali lungo la statale 38 “dello Stelvio”. Nel dettaglio, le attività previste consistono nella pulizia delle banchine, dei marciapiedi, dei piedritti e della segnaletica delle gallerie e dei viadotti nel tratto compreso tra Mazzo di Valtellina e Valdisotto, in provincia di Sondrio.

Per consentire i lavori, la statale 38 sarà chiusa tra Mazzo di Valtellina e Sondalo dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 luglio mentre nel tratto compreso tra Sondalo e Valdisotto, in località Santa Lucia, la chiusura sarà attiva da martedì 16 a giovedì 18 luglio, sempre nella fascia oraria 21:00 – 5:00. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità provinciale.