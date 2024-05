Stazione Centrale. Apre il festival di cultura urbana Welcage

Da domenica 19 a sabato 25 maggio, al via il primo appuntamento gratuito di animazione, sponsorizzato da Grandi Stazioni Retail

MILANO – Con l’avvio del festival Welcage, il Comune di Milano inaugura un ricco calendario di iniziative destinate a trasformare Piazza Duca d’Aosta in un fulcro di cultura e intrattenimento urbano. Da domenica 19 a sabato 25 maggio, la piazza antistante la Stazione Centrale ospiterà una serie di eventi gratuiti che spaziano dalla musica all’arte, dallo sport alla moda, rivolti principalmente ai giovani della Generazione Z e ai Millennials.

Un Villaggio Multidisciplinare per Giovani e Famiglie

Welcage trasformerà Piazza Duca d’Aosta in un vero e proprio villaggio dell’intrattenimento, articolato in diverse aree tematiche. Il cuore pulsante del festival sarà un grande palco, dove si terranno concerti live gratuiti (previa prenotazione). Gli appassionati di sport potranno divertirsi sui campi da calcio e da basket, entrambi disponibili per partite 3 contro 3. Per gli amanti dell’arte, sarà allestita una galleria d’arte urbana, mentre un mini-palco ospiterà talk e meet&greet con artisti e influencer del mondo digitale.

Accesso Gratuito con Registrazione

L’ingresso al villaggio Welcage è gratuito, ma è richiesta la registrazione sul sito ufficiale www.welcage.it. Sul sito è già disponibile il programma dettagliato degli eventi, che promette di coinvolgere e intrattenere i visitatori con una varietà di proposte.

Collaborazione Pubblico-Privato per il Rilancio della Piazza

Proposto e realizzato da Grandi Stazioni Retail in collaborazione con partner tecnici, Welcage è il primo evento del programma promosso dal Comune di Milano per animare Piazza Duca d’Aosta con iniziative di qualità. Questo progetto rientra nell’avviso pubblico lanciato dal Comune per individuare sponsor tecnici disposti a realizzare eventi culturali e di intrattenimento aperti alla cittadinanza.

Verso una Piazza Duca d’Aosta Rinnovata

Con iniziative come il festival Welcage, Milano mira a riqualificare Piazza Duca d’Aosta, rendendola un punto di riferimento culturale e sociale. Questa settimana di eventi è solo l’inizio di un più ampio progetto di rigenerazione urbana che coinvolgerà la piazza per tutto il 2024.