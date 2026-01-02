Sul pendio ghiacciato senza attrezzatura, salvati quattro ragazzi sopra Ponte di Legno

PONTE DI LEGNO (BS) – Nel pomeriggio di ieri, 1° gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 166 del reparto volo Lombardia per soccorrere quattro ragazzi in difficoltà nei pressi della Malga Pozzuolo, a quota 2.100 metri, sopra Ponte di Legno (BS).

I giovani, impegnati in un’escursione, si sono ritrovati bloccati su un pendio ghiacciato senza l’attrezzatura adeguata per procedere in sicurezza. Grazie all’intervento dell’equipaggio del Drago 166 e degli aerosoccorritori elitrasportati, i ragazzi sono stati raggiunti, messi in sicurezza e recuperati. Nessuno di loro risulta ferito.