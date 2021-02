SONDRIO – Domenica movimentata per la VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso alpino. La Stazione di Aprica è stata allertata nella tarda mattinata per un distacco di neve su Cima Torena, nel comune di Teglio, a 2.528 metri di altitudine. Il distacco di neve ha coinvolto in parte tre persone, appartenenti a due diversi gruppi di sci-alpinisti. Hanno subito chiesto aiuto, la centrale ha allertato il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Pronti a partire anche i tecnici della Stazione di Sondrio.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Bergamo, che ha portato le squadre in quota. È intervenuta anche l’unità cinofila da ricerca in valanga (UCV) del Cnsas. Le tre persone infortunate sono state trasportate in ospedale per accertamenti dall’elisoccorso di Brescia di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Dopo avere escluso il coinvolgimento di altre persone, le squadre sono rientrate.

Verso le 12.30, attivazione per la Stazione di Morbegno, per soccorrere uno sci-alpinista infortunato in Val Gerola, sul Monte Salmurano, a poche decine di metri dalla cima. Aveva un trauma a una spalla. Sono partite le squadre territoriali a piedi e poi è arrivato sul posto l’elisoccorso di Bergamo. L’uomo è stato recuperato e portato in ospedale. Intervento concluso intorno alle 14.30.