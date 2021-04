Tenta la truffa dello specchietto ai danni di una pensionata, 19enne arrestato

LACCHIARELLA (MI) – Nel corso del pomeriggio dell’1 Aprile 2021, a Lacchiarella (MI), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per il reato di “truffa aggravata” un 19enne italiano, disoccupato. Il soggetto, intorno alle 12, era stato notato dalla pattuglia della Stazione di Lacchiarella, nei pressi di un istituto bancario, mentre era in sosta a bordo di un’autovettura. I militari hanno quindi proceduto a controllare il soggetto che non ha giustificato la propria presenza in tale luogo e si è mostrato sospetto.

Inoltre all’interno dell’automobile sono stati rinvenuti diversi sassi, colori cerati, due biglie di vetro, carta abrasiva, 80 euro in contanti e un telefono cellulare, tutto posto sotto sequestro in quanto riconosciuto come materiale solitamente utilizzato da coloro che metto in atto le “truffe dello specchietto”. L’uomo è stato quindi condotto presso gli uffici della Stazione per ulteriori accertamenti.

Contestualmente si è presentata presso gli uffici della stessa Stazione una donna italiana, pensionata, classe 1956, che aveva denunciato che poco prima era stata avvicinata presso il parcheggio di un supermarket dallo stesso soggetto che le aveva imputato fraudolentemente il danneggiamento dello specchietto ed al quale la donna stava per consegnare la somma contante di 260 euro che aveva appena prelevata a titolo di risarcimento del danno.

La consegna del denaro non si era poi verificata perché la donna si era insospettita per la presenza dei Carabinieri che in quel momento stavano controllando il soggetto che era in sosta, in attesa del denaro. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia Carabinieri di Abbiategrasso e questa mattina, a seguito di rito direttissimo, ne è stato convalidato l’arresto.